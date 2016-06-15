

Niğde'de 20 Mart 2014'te bir astsubay ve bir polis memurunu şehit ettikten sonra bir kamyon şoförünü öldüren ve 7 asker ile bir yolcuyu yaralayan IŞİD üyesi Benyamin Xu, Çenderim Ramadani ile Muhammed Zakiri, yapılan yargılamada toplamda 422 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fuad Mövsümöv'a ise terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.







Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu'nun babası Duran Kozanoğlu, annesi Hatice Kozanoğlu, kardeşleri Şuayip ve Tayfun Kozanoğlu, polis Adem Çoban'ın babası Mevlüt Çoban, kardeşi Ramazan Çoban, tutuklu sanıkların baro tarafından atanan avukatları ile şehit yakınlarının avukatları katıldı. Tutuklu bulunan İŞID üyeleri Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri ve Fuad Mövsümöv ise Ankara Sincan Kapalı Cezaevinden duruşmaya SESGBİS sistemi aracılığıyla katıldı. IŞİD üyeleri 'Anayasayı ihlal, 6136 sayılı yasaya muhalefet, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, nitelikli yağma ve kasten yaralama' suçlarından yargılandı. Yapılan yargılamada mahkeme heyeti Çendrim Ramadani'ye 5 kez müebbet hapis cezası, Benyamin Xu'ya 4 kez müebbet habis cezası, Muhammed Zakiri'ye ise 1 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanıklar toplam 422 yıl hapis cezasına çarptırılırken, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan yargılanan Fuad Mövsümöv ise 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.