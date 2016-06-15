O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

IŞİD'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK SALDIRISINDA CEZALAR BELLİ OLDU: 422 YIL HAPİS


IŞİD'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK SALDIRISINDA CEZALAR BELLİ OLDU: 422 YIL HAPİS
Tarih : 15 Haziran 2016, 15:19
Puan Ver : Işid'in Türkiye'deki İlk Saldırısında Cezalar Belli Oldu: 422 Yıl Hapis(9/10)11


Niğde'de 20 Mart 2014'te bir astsubay ve bir polis memurunu şehit ettikten sonra bir kamyon şoförünü öldüren ve 7 asker ile bir yolcuyu yaralayan IŞİD üyesi Benyamin Xu, Çenderim Ramadani ile Muhammed Zakiri, yapılan yargılamada toplamda 422 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fuad Mövsümöv'a ise terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu'nun babası Duran Kozanoğlu, annesi Hatice Kozanoğlu, kardeşleri Şuayip ve Tayfun Kozanoğlu, polis Adem Çoban'ın babası Mevlüt Çoban, kardeşi Ramazan Çoban, tutuklu sanıkların baro tarafından atanan avukatları ile şehit yakınlarının avukatları katıldı. Tutuklu bulunan İŞID üyeleri Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri ve Fuad Mövsümöv ise Ankara Sincan Kapalı Cezaevinden duruşmaya SESGBİS sistemi aracılığıyla katıldı. IŞİD üyeleri 'Anayasayı ihlal, 6136 sayılı yasaya muhalefet, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, nitelikli yağma ve kasten yaralama' suçlarından yargılandı.  Yapılan yargılamada mahkeme heyeti Çendrim Ramadani'ye 5 kez müebbet hapis cezası, Benyamin Xu'ya 4 kez müebbet habis cezası, Muhammed Zakiri'ye ise 1 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanıklar toplam 422 yıl hapis cezasına çarptırılırken, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan yargılanan Fuad Mövsümöv ise 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.








Etiketler: Işid  İn  Türkiye  Deki  İlk  Saldırısında  Cezalar  Belli  Oldu  422  Yıl  
Hapis    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER