

Sultanahmet'ti kana bulayan IŞİD'li canlı bombanın ardından soruşturma başlatan İstanbul Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çok çarpıcı detaylara ulaştı. İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in 30 ayrı hücre evi basıldı. Örgütün Fas uyruklu sözde "İstanbul emirinin" bombalama yapılacak noktalarda, sarışın ve mini etekli turist kızlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği belirlendi. İstihbarat birimlerinin takibine takılmamak için bu yola başvuran terörist fotoğrafları IŞİD'in yöneticilerine servis etti.







Şifre sarışın kızlar







Hücre evlerde yapılan aramalarda çok ilginç belge ve fotoğraflar da ele geçirildi.IŞİD'in İstanbul'a gönderdiği Fas uyruklu "İstanbul emirinin" bir turist gibi İstanbul'un tüm kritik noktalarını gezdiği, stratejik açıdan bombalanacak noktalarda ise yabancı uyruklu sarışın kadın turistlerle hatıra fotoğrafları çektirdiği tespit edildi. Sözde emirin Taksim Meydan, İstiklal Caddesi Klise bölgesi, Kadıköy, Adalar ve Sultanahmet Meydanı'da mini etekli ve sarışın turist kadınlarla çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.







Hedef merkezler







IŞİD sözde emirinin istihbarata takılmamak için kurduğu tuzakta sarışın kızlarla hatıra fotoğrafı çektiirdiği yerler İstanbul'un en kalabalık ve merkezi yerleri. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Adalar , St. Antuan Kilisesi, Kadıköy, Sultanahmet gibi yerleri bombalanacak yerler olarak belirlemiş.