

IŞİD operasyonunda gözaltına alınanlardan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.







Tutuklanan diğer şahısların E.Y., Z.M.S. ve E.A. olduğu öğrenildi.







EBU HANZALA KİMDİR?







Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, Hizbullah hükümlüsü Hacı Bayancuk'un oğlu. Halis Bayancuk 2008 yılında İstanbul'da ikinci sinegog baskını eylemini planlarken yakalandı ve bir yıl sonra tahliye edildi. Halis Bayancuk, tahliye edildikten sonra polis tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takipte, Halis Bayancuk'un talimatları ile örgütün ses getirecek bir eylem hazırlığında olduğu belirlendi.







Polis, 2011'de 50 adrese operasyon düzenledi, içlerinde Halis Bayancuk'un da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayancuk 24 Ocak 2013 tarihinde tekrardan tahliye edildi. Ebu Hanzala'nın yazıları Tevhid Dergisi'nde yayımlanıyor. Derginin sitesinde Ebu Sehran es-Surî imzalı Kürtçe Werin İslame (İslam'a Gelin) kitabının da bulunması Kürt gençlere yönelik de faaliyet yürütüldüğünü gösteriyor.







El Kaide'nin İstanbul'da 10'dan fazla hücresinin bulunduğu ve yerlerinin sık sık değiştiği biliniyor.