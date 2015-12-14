

Telafer – Sınune Cephesi'nde görevli Siyamend Mamend Salih adlı peşmerge, Şengal'ı Kurtarma Operasyonu'ndan sonra tüneli ortaya çıkardıklarını belirtti.







IŞİD, SÖZDE EMİRİNİ SAKLIYORDU







Tünelin 50 metre derinliğinde olduğunu söyleyen Siyamend Mamend Salih, "Tünelin kazılmasında kullanılan malzemeleri bulduk. Tünel yakınında bazı gözcü noktaları vardı" dedi.







Peşmerge, o tünelde daha önce IŞİD'in bir emirinin saklandığını tahmin ediyor.







Yoğun hava bombardımanı IŞİD için en ciddi caydırıcı güç. Peşmerge yetkilileri, örgütün ağır hava bombardımanlarından bu tüneller sayesinde korunduğunu ifade ediyor.