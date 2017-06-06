IŞİD'İN KALESİ RAKKA'YA SALDIRI BAŞLADI
Gözlemciler, terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye'nin kuzeyindeki kenti geri almak için saldırı başlatıldığını bildiriyor. Gelişmeyi Reuters son dakika olarak duyurdu.
ABD'nin desteklediği ve çoğunluğu PKK'nun Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün IŞİD'in kalesi Rakka'ya operasyon başlattı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün kalesine doğru harekete geçen SDF güçlerinin kentin kuzeyindeki askeri üs ve doğusundaki El Maşlab semtini hedef aldığını bildiriyor.
kaynak:milliyet
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