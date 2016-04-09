O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ışid'in kaçırdığı işçiler serbest bırakıldı

IŞİD'İN KAÇIRDIĞI İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI

IŞİD'in, başkent Şam yakınlarındaki Dumeyr'de bulunan bir çimento fabrikasından kaçırdığı işçilerden 170'inin daha serbest bırakıldığı duyuruldu.

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:19
Puan Ver : Işid'in Kaçırdığı İşçiler Serbest Bırakıldı(8/10)9


AFP'ye konuşan yerel halkın bölgede 250 kişinin kayıp olduğunu açıklamasının ardından Suriye hükümeti de 300'ü aşkın işçinin kaçırıldığını duyurmuştu.



Reuters, gün içinde işçilerden 175'inin IŞİD tarafından öldürüldüğünü aktarsa da, sonrasında haber geri çekildi. 140 işçi, IŞİD'in elinden kaçmayı başarırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Dumeyr'deki aşiret liderlerinin devreye girmesiyle IŞİD geri kalan 170 işçiyi daha serbest bıraktı.



'4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ'



IŞİD'e yakın Amaq haber ajansı da, 300'den fazla işçinin serbest bırakıldığını ancak Dürzi mezhebine sahip 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.



Ceyş'ul İslam (İslam Ordusu) sözcüsü İslam Alluş, söz konusu çatışmalar sırasında IŞİD'in elinden kaçan işçilerin bir kısmının muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geldiğini, kendilerinin de bu işçileri Suriye ordusunun denetimindeki bölgelere yolladıklarını belirterek, "Çimento fabrikasından kaçan işçiler Petra bölgesine geldiler. Onları rejimin kontrolündeki Batı Kalemun'daki Ceyrut, Ruhaybe ve ülkenin batısındaki Lazkiye'ye gönderdik" demişti.








Etiketler: Işid  İn  Kaçırdığı  İşçiler  Serbest  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER