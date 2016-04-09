

AFP'ye konuşan yerel halkın bölgede 250 kişinin kayıp olduğunu açıklamasının ardından Suriye hükümeti de 300'ü aşkın işçinin kaçırıldığını duyurmuştu.







Reuters, gün içinde işçilerden 175'inin IŞİD tarafından öldürüldüğünü aktarsa da, sonrasında haber geri çekildi. 140 işçi, IŞİD'in elinden kaçmayı başarırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Dumeyr'deki aşiret liderlerinin devreye girmesiyle IŞİD geri kalan 170 işçiyi daha serbest bıraktı.







'4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ'







IŞİD'e yakın Amaq haber ajansı da, 300'den fazla işçinin serbest bırakıldığını ancak Dürzi mezhebine sahip 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.







Ceyş'ul İslam (İslam Ordusu) sözcüsü İslam Alluş, söz konusu çatışmalar sırasında IŞİD'in elinden kaçan işçilerin bir kısmının muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geldiğini, kendilerinin de bu işçileri Suriye ordusunun denetimindeki bölgelere yolladıklarını belirterek, "Çimento fabrikasından kaçan işçiler Petra bölgesine geldiler. Onları rejimin kontrolündeki Batı Kalemun'daki Ceyrut, Ruhaybe ve ülkenin batısındaki Lazkiye'ye gönderdik" demişti.