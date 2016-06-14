

Güvenlik güçleri Kilis'te terör örgütü IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenledi. Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve seri suikastlar işlemek üzere talimat aldığı iddia edilen 2 IŞİD militanı kıskıvrak yakalandı. Operasyonun ayrıntılarında ise şok edici detaylar ortaya çıktı. Örgüt militanlarının üzerinden aralarında milletvekilleri ve gazetecilerin de olduğu infaz listesi çıktı. Suriye'den özel talimatla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen militanların üzerinden, susturuculu silahların da çıktığı öğrenildi.







SALDIRI PLANI YAPIYORLARDI







IŞİD'li 2 militanın üzerinden çıkan infaz listesinde, örgütün öncelikli olarak milletvekillerini hedef aldığı ortaya çıktı. Militanların suikast planlaması yaptığı, saldırıları gerçekleştirmek için listedeki isimlerle ilgili olarak araştırma ve keşif çalışması yaptıkları kaydedildi. Yakalanan 2 IŞİD militanın, ilk ifadelerinde “harekete geçmek için ise talimat beklediklerini” anlattıkları belirtildi.







GAZETECİLER DE LİSTEDE







Milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı IŞİD'in infaz listesinde, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok gazetecinin isminin de olduğu ifade ediliyor. rgütün hedefe koyduğu gazetecilerle ilgili adres çalışması yaptığı iddia ediliyor. IŞİD'li militanların üzerinden suikast listesinin yanında 2 susturucu silah ile çok sayıda örgütsel döküman da bulundu. Bugüne kadar IŞİD'e yönelik operasyonlarda susturucu silaha ilk kez rastlandığına dikkat çeken güvenlik güçleri, deşifre olan hücre yapılanmaları ve yakalanan canlı bomba eylemcileri nedeniyle IŞİD'in yeni stratejiye geçmiş olabileceğine dikkat çekiyor.







2 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU







Öte yandan Kilis'in Elbeyli ilçesi yakınlarında terör örgütü IŞİD militanlarına ait olduğu tespit edilen 2 erkek cesedi bulundu. Elbeyli sınırında insansız hava araçları tarafından tespit edilen IŞİD'li militanlara ait olduğu kaydedilen cesetler, güvenlik güçlerince alınarak otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kimliği saptanamayan IŞİD militanlarının koalisyon güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybettikleri öğrenildi. Saldırıda ölen teröristlerin cesedinin bombardımanın ardından düştüğü nehirde akıntıya kapılarak Türkiye sınırına geldiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu morgunda 3 gün önce öldüğü saptanan teröristlerin cesedi, otopsi işleminin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.