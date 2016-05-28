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'ışid'in felluce komutanı öldü'

'IŞİD'İN FELLUCE KOMUTANI ÖLDÜ'

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Steve Warren, Felluce'deki IŞİD liderinin de aralarında olduğu 70 IŞİD'liyi öldürdüklerini açıkladı.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 09:59
Puan Ver : 'ışid'in Felluce Komutanı Öldü'(8/10)7


Irak ordusunun Pazartesi günü başlattığı operasyon hakkında açıklama yapan IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Steve Warren, Felluce'deki IŞİD liderinin de aralarında olduğu 70 IŞİD'liyi öldürdüklerini açıkladı.



Son 4 günde 20 saldırı düzenlediklerini duyuran Warren, “70'ten fazla düşman askerini öldürdük. Aralarında Felluce'deki IŞİD komutanı Mahir Bilavi de var. Tabii ki, bu düşmanın savaşı bırakmasına neden olmayacak, ancak önemli bir darbe” dedi.



Felluce'de 500 ile bin arasında IŞİD'linin yanı sıra 50 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor. IŞİD, kentten kaçmaya çalışanları ölümle tehdit ediyor.



Irak ordusu, Pazartesi günü IŞİD'i Bağdat'ın 50 kilometre batısındaki Felluce'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı. 2014'ün ocak ayında IŞİD'in kontrolüne geçen Felluce, örgütün Irak'ta ele geçirdiği ilk kent olmuştu.








Etiketler:   Işid  İn  Felluce  Komutanı  Öldü      haber

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