İŞİD'İN FATURASI TWİTTER'A MI ÇIKACAK?
ABD'de İŞİD destekçisi bir saldırganın rastgale açtığı ateş sonucu ölen iki ABD vatandaşının faturası Twitter'a çıkabilir mi? Söz konusu olayda ölen kurbanlardan birinin dul kalan eşi, Twitter'a karşı dava açmıştı.
Davacı kadın, Twitter üzerinde rahatça hesap açıp propaganda yapabilen İŞİD'in ADB'li sempatizanları etkileyerek eyleme yönlendirdiğini dile getirerek, Twitter'ın bu aşamada sorumluluklarını yerin getirmeyerek terör eylemlerine katkı sağladığını savunuyordu.
Ancak mahkeme, davayı reddetti ve Twitter'ın tespit edilen İŞİD hesaplarını kapattığını vurguladı. Ayrıca ABD yasalarına göre, sosyal medya servislerinin, burada dile getirilen görüşler ve haberler hakkında sorumlu tutulamayacağını da hatırlattı.
Öte yandan ABD istihbaratının bir raporuna göre, sosyal medya servisleri İŞİD bağlantılı hesapları düzenli olarak tarayıp silmelerine rağmen, açılan yeni hesapların sayısı ve hızı, silinen hesaplardan fazla… Dolayısıyla sosyal medyada İŞİD varlığı sürekli olarak artıyor. Yeni açılan hesapların çoğu ise doğrudan İŞİD savaşçıları tarafından değil, Suriye dışındaki sempatizanları tarafından açılıyor.
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