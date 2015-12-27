









Irak Ordusu komutanlarından Tümgeneral Azzavi, "IŞİD'in elinde silah kalmamış ve cephaneliği tükenmek üzere. Örgütün elindeki tek silah, bombalı araçlar ve döşediği mayınlar" dedi.







"KÖPRÜLERİ HAVAYA UÇURDULAR"







Tümgeneral Azzavi, IŞİD'in Ramadi'de kentin iki yakasını birbirine bağlayan bütün köprüleri havaya uçurduğunu, bu yüzden güvenlik güçlerinin yavaş ilerlediğini belirtti.







Döşenmiş mayınların ayrıca ciddi engel teşkil ettiğini aktaran Tümgeneral Sabah Azzavi, "Son günlerde kurtarılan bölgeler mayınlardan temizlendi. Güvenlik güçlerinin ilerlemesini sağlamak amacıyla bazı köprüler de onarıldı" diye belirtti.







KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI







Kentteki köprülerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiğini ve bazılarının da hasar gördüğünü dile getiren Tümgeneral Sabah Azzavi, sağlam köprülere de mayın döşendiğini ifade ederek, "Güvenlik güçlerin ilerlemesini kolaylaştırmak için Virar Köprüsü mayınlardan temizlendi" dedi. Irak Ordusu, 22 Aralık'ta Ramadi'yi Kurtarma Operasyonu'nu başlatmıştı.







Son iki günde ordu, Anti Terör Güçleri, polis ve Zubat, Eramıl, Bıkriyan bölgelerindeki aşiret milisleri kentin güneyin kolundan bir operasyon daha düzenledi.







KAMU KURUMLARI KURTARILAMADI







Mayıs 2015'ten beri IŞİD'in işgali altında olan Ramadi'nin kamu kurumlarının bulunduğu semt halen kurtarılamadı. Enbar vilayetinin idari başkenti Ramadi'nin merkezinde ağırlıklı olarak Sünni Araplar yaşıyor.







ULUSLARASI KOALİSYON DESTEK VERİYOR







Irak Ordusu, Şii milislerle aşiret milisleri, geçen yıldan beri Ramadi'yi kurtarma girişimlerinde bulunuyor. Uluslararası koalisyon da operasyona havadan destek veriyor.







