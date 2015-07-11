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IŞİD'İN AFGANİSTAN-PAKİSTAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


IŞİD'İN AFGANİSTAN-PAKİSTAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 11 Temmuz 2015, 17:47
Puan Ver : Işid'in Afganistan-Pakistan Sorumlusu Öldürüldü(10/10)8


IŞİD'in "Hurasan" diye adlandırılan Afganistan-Pakistan bölgesi sorumlusu ve örgütün bölgedeki bir numaralı adamı olarak bilinen Hafez Sayeed, Afganistan'ın Nangarhar kentinde öldürüldü. Afganistan İstihbarat Teşkilatı (NDS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafez Sayeed'in bir hava saldırısı sırasında öldürüldüğü belirtildi.








Etiketler: Işid  İn  Afganistan-Pakistan  Sorumlusu  Öldürüldü    haber

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