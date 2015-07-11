

IŞİD'in "Hurasan" diye adlandırılan Afganistan-Pakistan bölgesi sorumlusu ve örgütün bölgedeki bir numaralı adamı olarak bilinen Hafez Sayeed, Afganistan'ın Nangarhar kentinde öldürüldü. Afganistan İstihbarat Teşkilatı (NDS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafez Sayeed'in bir hava saldırısı sırasında öldürüldüğü belirtildi.