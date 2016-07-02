

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarında terör örgütü IŞİD'in 2 liderin öldürüldüğünü duyurdu. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, koalisyonun 25 Haziran'da Musul kenti yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırılarında örgütün 2 lideri Besim Muhammed Ahmet Sultan El Bajari ve Hatim Talib El Hamduni'nin öldürüldüğünü söyledi.







Bajari'nin örgüt militanlarına el yapımı patlayıcı, intihar bombacısı ve hardal gazı kullanımını öğrettiğini kaydeden Cook, Hamduni'nin ise Musul'da görev yaptığı ve bölgedeki militanlara öncülük ettiğini söyledi. Peter Cook, “Geçtiğimi ay diğer IŞİD liderlerini de hedef alan saldırılarla birlikte bu ölümler, IŞİD'in Musul'daki liderliği kritik bir şekilde zayıflatmış ve örgütün Kuzey Irak'taki 2 üst düzey liderinin varlığını da ortadan kaldırmıştır” dedi.







Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un kontrolü 2014 yılında terör örgütünün eline geçmişti. Irak ordusu, Musul'u geri almak için Mart ayında operasyon başlatmıştı. Terör örgütü IŞİD Musul'un kontrolünü ele geçirmeden önce kentte 2 milyon kişi yaşıyordu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarında terör örgütü IŞİD'in 2 liderin öldürüldüğünü duyurdu. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, koalisyonun 25 Haziran'da Musul kenti yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırılarında örgütün 2 lideri Besim Muhammed Ahmet Sultan El Bajari ve Hatim Talib El Hamduni'nin öldürüldüğünü söyledi.







Bajari'nin örgüt militanlarına el yapımı patlayıcı, intihar bombacısı ve hardal gazı kullanımını öğrettiğini kaydeden Cook, Hamduni'nin ise Musul'da görev yaptığı ve bölgedeki militanlara öncülük ettiğini söyledi. Peter Cook, “Geçtiğimi ay diğer IŞİD liderlerini de hedef alan saldırılarla birlikte bu ölümler, IŞİD'in Musul'daki liderliği kritik bir şekilde zayıflatmış ve örgütün Kuzey Irak'taki 2 üst düzey liderinin varlığını da ortadan kaldırmıştır” dedi.







Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un kontrolü 2014 yılında terör örgütünün eline geçmişti. Irak ordusu, Musul'u geri almak için Mart ayında operasyon başlatmıştı. Terör örgütü IŞİD Musul'un kontrolünü ele geçirmeden önce kentte 2 milyon kişi yaşıyordu.