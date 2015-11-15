

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın IŞİD'i vurmaya devam edeceğini söyledi.







Valls, Fransız televizyon kanalı TF1'de bir programa katılarak Paris'teki terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Saldırganların çok iyi organize olduğunu belirten Valls, Fransız halkının, hükümetinin ve parlamentosunun güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.







Valls, cumhuriyet değerlerini tehdit eden düşmanlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, bu anlamda aşırıcılık çağrısı yapan imamların da sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.







IŞİD'in üstlendiği terör saldırılarının ardından Fransa'nın Suriye'deki tavrının değişmediğini vurgulayan Valls, "Fransa, Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.