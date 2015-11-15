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ışid'i vurmaya devam edeceğiz

IŞİD'İ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Fransa Başbakanı Valls, "Fransa, Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edecek" açıklamasında bulundu. Le Figaro gazetesinde yer alan bir başka ayrıntıya göre ise Başbakan Valls "Fransa IŞİD'e karşı savaş içindedir" ifadesini kullandı.

Tarih : 15 Kasım 2015, 11:59
Puan Ver : Işid'i Vurmaya Devam Edeceğiz(10/10)9


Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın IŞİD'i vurmaya devam edeceğini söyledi.



Valls, Fransız televizyon kanalı TF1'de bir programa katılarak Paris'teki terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Saldırganların çok iyi organize olduğunu belirten Valls, Fransız halkının, hükümetinin ve parlamentosunun güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Valls, cumhuriyet değerlerini tehdit eden düşmanlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, bu anlamda aşırıcılık çağrısı yapan imamların da sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.



IŞİD'in üstlendiği terör saldırılarının ardından Fransa'nın Suriye'deki tavrının değişmediğini vurgulayan Valls, "Fransa, Suriye'de IŞİD'i vurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.








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