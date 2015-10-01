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ışid'i vurdum diyen rusya'ya muhaliflerden yanıt

IŞİD'İ VURDUM DİYEN RUSYA'YA MUHALİFLERDEN YANIT

Rusya'nın, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik yaptığını duyurduğu; ABD'nin ise temkinli yaklaştığı hava operasyonuyla ilgili Suriye'nin içinden bir açıklama geldi: "Rusya sivilleri vurdu, 36 kişi öldü."

Tarih : 01 Ekim 2015, 09:22
Puan Ver : Işid'i Vurdum Diyen Rusya'ya Muhaliflerden Yanıt(0/10)


Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Halid Hoca, Rusya'nın Suriye'deki saldırılarıyla ilgili bir açıklama geldi.



Rusya'nın saldırıları üzerine BM'de basın toplantısı düzenleyen Hoca, Humus'un kuzeyindeki üç bölgenin hedef alındığını ve 5'i çocuk, 1'i sağlık görevlisi 36 sivilin hayatını kaybettiğini kaydedtti.



Bölgenin bir yıl önce IŞİD'den ve El-Nusra cephesinden temizlendiğini ifade eden Hoca, Rusya'nın saldırılardaki amacının Esed'e destek vermek olduğunu kaydetti.








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