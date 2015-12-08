O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ışid'i de dinlemek saygı duymak lazım

IŞİD'İ DE DİNLEMEK SAYGI DUYMAK LAZIM

TİBETin sürgündeki ruhani lideri Dalai Lama, barışın gerçekleştirilmesi için IŞİD terör örgütüyle diyalog kurulması gerektiğini ifade ederken, hoşgörüsüz Müslümanların, barış dini İslama büyük zararlar verdiğini söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 15:40
Puan Ver : Işid'i De Dinlemek Saygı Duymak Lazım(10/10)12


İtalyan La Stampa gazetesine demeç veren Dalai Lamaya, düşmanını mağlup etmenin, onunla dostluk kurmakla mümkün olabileceğine ilişkin bir açıklaması hatırlatılarak, Peki IŞİDle nasıl dost olabileceğimizi açıklar mısınız? sorusu yöneltildi.

 

Ruhani lider ise, Diyalogla. Dinlemek, anlamak, diğerine saygı duymak lazım. Bunun başka bir yolu yok karşılığını verdi.

 

KULAĞINIZ YOKSA KALBİNİZLE DİNLEYİN

 

Röportajcının, Ama IŞİD kafa kesiyor. Bir kafanız yoksa dinleyecek kulaklarınız da yok demektir sözleri üzerine Dalai Lama, O zaman kalbinizle dinlemelisiniz. Merhametli olmalısınız. Eğitmelisiniz. Mesela Almanya mültecileri kabul ederek, onları besleyerek ve giydirerek çok cömert davrandı: ama şimdi onları eğitme zamanı ifadelerini kullandı.

 

 

HOŞGÖRÜSÜZ MÜSLÜMANLAR İslamA ZARAR VERİYOR

 

Avrupanın barışçıl bir İslamdan bile korktuğu, eşitlik, özgürlük, kadın-erkek arasındaki eşitlik gibi temel değerlerini kaybetme ve şeriatın burada uygulanmasından kaygı duymasına ilişkin görüşü sorulan 80 yaşındaki lider, Herkesin kendi dini ve bir gerçeği vardır, ama bir toplumda birçok din ve birçok gerçek olmalıdır. İslam bir barış dinidir, hoşgörüsüz olanlar (Müslümanlar) ise kardeşlerine ve bu inanca zarar veriyor diye konuştu.

 

Dalai Lama muhabirin, Hazretleri, affedin: dinler nadiren barış getiriyor. Daha ziyade savaşları, ölümleri, sefaleti kışkırtıyor ifadeleri üzerine ise şöyle konuştu:

 

Bir gün Yaradan, ruhani liderlerle buluşacak ve şunu soracak: neden savaştınız? Ben sizden bunu istememiştim. Savaşları bitirmek için dua etmek yetmez. Yoksa Yaradan bana Kötülüğü bitirmek için mi bana dua ediyorsun? Bunu isteyen ben değilim, sensin ve sen onarmalısın diye karşılık verebilir.     








Etiketler: Işid  İ  De  Dinlemek  Saygı  Duymak  Lazım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER