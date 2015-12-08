

İtalyan La Stampa gazetesine demeç veren Dalai Lamaya, düşmanını mağlup etmenin, onunla dostluk kurmakla mümkün olabileceğine ilişkin bir açıklaması hatırlatılarak, Peki IŞİDle nasıl dost olabileceğimizi açıklar mısınız? sorusu yöneltildi.







Ruhani lider ise, Diyalogla. Dinlemek, anlamak, diğerine saygı duymak lazım. Bunun başka bir yolu yok karşılığını verdi.







KULAĞINIZ YOKSA KALBİNİZLE DİNLEYİN







Röportajcının, Ama IŞİD kafa kesiyor. Bir kafanız yoksa dinleyecek kulaklarınız da yok demektir sözleri üzerine Dalai Lama, O zaman kalbinizle dinlemelisiniz. Merhametli olmalısınız. Eğitmelisiniz. Mesela Almanya mültecileri kabul ederek, onları besleyerek ve giydirerek çok cömert davrandı: ama şimdi onları eğitme zamanı ifadelerini kullandı.











HOŞGÖRÜSÜZ MÜSLÜMANLAR İslamA ZARAR VERİYOR







Avrupanın barışçıl bir İslamdan bile korktuğu, eşitlik, özgürlük, kadın-erkek arasındaki eşitlik gibi temel değerlerini kaybetme ve şeriatın burada uygulanmasından kaygı duymasına ilişkin görüşü sorulan 80 yaşındaki lider, Herkesin kendi dini ve bir gerçeği vardır, ama bir toplumda birçok din ve birçok gerçek olmalıdır. İslam bir barış dinidir, hoşgörüsüz olanlar (Müslümanlar) ise kardeşlerine ve bu inanca zarar veriyor diye konuştu.







Dalai Lama muhabirin, Hazretleri, affedin: dinler nadiren barış getiriyor. Daha ziyade savaşları, ölümleri, sefaleti kışkırtıyor ifadeleri üzerine ise şöyle konuştu:







Bir gün Yaradan, ruhani liderlerle buluşacak ve şunu soracak: neden savaştınız? Ben sizden bunu istememiştim. Savaşları bitirmek için dua etmek yetmez. Yoksa Yaradan bana Kötülüğü bitirmek için mi bana dua ediyorsun? Bunu isteyen ben değilim, sensin ve sen onarmalısın diye karşılık verebilir.