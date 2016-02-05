

AB'nin Strasbourg'daki genel kurul oturumlarında kabul edilen kararda IŞİD'in Hıristiyanlara, Ezidilere ve diğer dini ve etnik azınlıklara soykırım uyguladığı belirtildi.







Irak ve Suriye'de IŞİD tarafından yapılan ihlallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteğinin talep edildiği belgede, terör örgütünün dini ve etnik yapılara, kültürel mirasa yönelik saldırıları da kınandı.







Kararda Avrupa Birliği'ne din ve inanç özgürlüğü için daimi özel temsilcilik oluşturması çağrısı yapıldı.







AP'nin İsveçli üyelerinden Lars Adaktusson, kararın IŞİD'in barbar eylemlerinden etkilenen milyonların onurunun iade edilmesine yardım etme amacı taşıdığını belirterek, “AP ilk kez sürmekte olan bir soykırımı tanıdı” dedi.