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IŞİD'E SON 72 SAATTE BÜYÜK DARBE


IŞİD'E SON 72 SAATTE BÜYÜK DARBE
Tarih : 18 Kasım 2015, 12:36
Puan Ver : Işid'e Son 72 Saatte Büyük Darbe(10/10)10


AFP'nin haberine göre; İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, Pazar, Pazartesi ve Salı günü örgütün kalesi konumundaki Rakka'ya yoğunlaşan operasyonlarda onlarca IŞİD militanının yaralandığını aktardı.



Cuma günü 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından Fransa, Pazar gecesi Rakka'yı vurmuş, önceki gece de örgütün fiili 'başkenti'ne bomba yağdırmıştı.








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