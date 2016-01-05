

Irak'ın Ramadi kentinde terör örgütü IŞİD'in saldırı planı Irak ordusu tarafından bozuldu.



Konuya ilişkin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cuma günü terör örgütü IŞİD'in Ramadi'nin kuzey bölgesinde ordu güçleri ve Haşid El Şabi güçlerinin bulunduğu bölgelere saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada IŞİD'in bölgeye 20 bombalı araç ve 15 intiharcı ile saldırıya geçtiği bildirilirken, ordu ve Haşid El Şabi güçlerinin saldırılara karşılık verdiği vurgulandı.







Açıklamada IŞİD saldırılarına karşı Irak hava kuvvetleri ile koalisyon uçaklarının da havadan saldırı düzenleyerek IŞİD'in geri püskürtüldüğü bildirildi. IŞİD saldırılarına karşılıklı olarak düzenlenen saldırılar da çok sayıda teröristin öldürüldüğü ve araçlarının imha edildiği bildirildi.