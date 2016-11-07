IŞİD'E ÖLDÜRÜCÜ DARBE VURULDU! ÜÇ KOLDAN HAREKETE GEÇİLDİ...
Üç haftayı dolduran Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunda bugün Sabah sıcak bir gelişme yaşandı. Peşmerge güçleri, Türk askeri kampının da bulunduğu Musul'un kuzeydoğusundaki Başika kasabasına girdi. Öğle saatlerinde ise kasabanın kontrolü IŞİD'den alındı.
Üç koldan harekete geçen peşmerge birlikleri Kopan, Tezherab ve Ömer Kamçı köylerinden kasaba merkezine ulaştı ve halihazırda ilerliyor. Reuters haber ajansı, bugünkü ilk saldırı dalgasında 2 bin peşmergenin Başika'ya girdiğini duyurdu. Peşmerge güçlerinin bazıları zırhlı araçlarla Başika'ya girmeyi başardı.
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