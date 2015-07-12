

Polislerin son 3 gündür düzenlediği operasyonlarda, İstanbul'da yolcu otobüsü ile Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu 45 kişi otogarda yakalandı.











Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilerek Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen yabancı uyruklu kişilerin, 'hicret' ve 'cihat' amacıyla Suriye'ye gitmek istediklerini söyledikleri öğrenildi.