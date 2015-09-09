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ışid'e katılmak isteyen 12 kişi yakalandı

IŞİD'E KATILMAK İSTEYEN 12 KİŞİ YAKALANDI

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, IŞİD'e katılmak için Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalıştıkları iddia edilen 4'ü Türk 12 şahıs gözaltına alındı.

Tarih : 09 Eylül 2015, 11:33
Puan Ver : Işid'e Katılmak İsteyen 12 Kişi Yakalandı(9/10)10


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba köyü sınır hattında, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen ve terör örgütü IŞİD'e (DAEŞ) katılacakları değerlendirilen 4'ü Türk 8'i yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Şahısların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.








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