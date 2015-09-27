

Rus Interfax haber ajansı, Rusya, Suriye, İran ve Irak'ın, Bağdat'ta kurulacak bir koordinasyon merkezi aracılığıyla IŞİD'e karşı mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi amaçladığını yazdı.







Ajansa bilgi veren Rus askeri ve diplomatik kaynaklar, "Bağdat'a kurulacak merkezde söz konusu ülkelerin Genelkurmay Başkanlıklarından temsilciler bulunacak" dedi.