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IŞİD'E KARADAN VE HAVADAN BOMBARDIMAN


IŞİD'E KARADAN VE HAVADAN BOMBARDIMAN
Tarih : 15 Ağustos 2016, 15:38
Puan Ver : Işid'e Karadan Ve Havadan Bombardıman(0/10)


Kilis'in Elbeyli İlçesi'nin karşısında bulunan Rai ve Bab bölgesindeki Suriye köylerinde IŞİD ile muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Suriye köylerinde süren çatışmalar sırasında ateşlenen silah ve meydana gelen patlama sesleri Türkiye tarafından da duyuluyor. Türkiye tarafında tedirginliğe yol açan çatışmaların ardından, sınırda konuşlu birlikler Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roketatar bataryaları tarafından IŞİD mevzileri hedef alındı. Türk birliklerinin karadan yaptığı bu müdahalenin yanı sıra koalisyon ülkelerinin savaş uçakları da IŞİD'e ait olduğu saptanan mevzi ve binaları havadan bombaladı.








Etiketler: Işid  E  Karadan  Ve  Havadan  Bombardıman    haber

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