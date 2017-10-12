IŞİD'E ELEMAN SAĞLAYAN ESKİ İNGİLİZ PUNKÇI SALLY, İHA'YLA ÖLDÜRÜLDÜ
IŞİD terör örgütüne militan bulan eski İngiliz punkçı Sally Anne Jones'un Haziran ayında Suriye'de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldüğü ortaya çıktı.
IŞİD terör örgütüne militan bulan İngiltere vatandaşı Sally Anne Jones'un Haziran ayında Suriye'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen bir saldırıda öldüğü bildirildi.
İNGİLİZ GAZETESİ DUYURDU
Geçmişte müzisyen olan Sally Anne Jones, Müslüman olduktan sonra Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.
Jones'un ölümünü ilk kez İngiliz Sun duyurdu.
Sally Anne Jones
İNGİLİZ HÜKÜMETİ YALANLAMADI
BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Jones'un sosyal medyada IŞİD'in propagandasına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekerek doğrulanması halinde ölümünün önemli bir gelişme olacağını söylüyor.
İngiliz hükümeti yetkilileri, Jones'un ölümüne ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapmayı reddetti. Ancak yetkililer bu haberi yalanlamadı.
Muhabirimiz Frank Gardner ise Amerikalı kaynakların Jones'un Haziran'da öldüğünden emin olduğunu söylüyor.Junaid Hussain
EVLENDİĞİ CİHATÇI MİLİTAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Askeri geçmişi olmayan 48 yaşındaki Jones, cihatçı militan Junaid Hussain'le evliydi. Hussain ise 2015'te bir insansız hava aracı saldırısında ölmüştü.
GENÇ KIZLARI ÖRGÜTE KATIYORDU
Batılı genç kızları örgüte kaydettiği belirtilen Jones, sosyal medyada Hristiyanlara yönelik tehditkar mesajlar yayımlıyordu.
Jones mesajlarında İngiltere'de saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunuyor ve evde bomba yapımına ilişkin bilgiler veriyordu.
Sally Jones Twitter'da silahlı fotoğraflarını da yayımlıyordu.
Kaynak: haberinburada
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