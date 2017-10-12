Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
İş Adamı Ahmet Bayer'in Gayrimenkullerine Haciz Konuldu
Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi
Sedat Peker, Fatih Altaylı'yı Tehdit Ettiği Gerekçesiyle İfade Verdi
Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu
1 Polisin Şehit Olduğu 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgasında 3. Çatışma: Bu Kez Öğrenciler Vuruldu
Türkiye Varlık Fonu, Faizsiz Kredi Haberlerini Yalanladı
Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro
Savcı, Kara Harp Okulu Kursiyerlerine Müebbet İstedi: Darbe Olduğunu Her Mantıklı İnsan Bilir
Bitcoin, İlk Kez 5 Bin Dolar Seviyesini Aştı
Antrenmanda Sakatlanan Bursasporlı Sercan Yıldırım, Sedyeyle Çıktı
3 Bin Kişilik Irak Ordusu Kerkük Sınırına Dayandı
Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Coutinho'yu Transfer Edecek
Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı
Erdoğan'dan Türkiye'yi Ortadoğu Devleti Olarak Gören Profesöre Ağır Sözler
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak

IŞİD'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İHA'yla Öldürüldü

IŞİD'E ELEMAN SAĞLAYAN ESKİ İNGİLİZ PUNKÇI SALLY, İHA'YLA ÖLDÜRÜLDÜ

IŞİD terör örgütüne militan bulan eski İngiliz punkçı Sally Anne Jones'un Haziran ayında Suriye'de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü(6/10)2

IŞİD terör örgütüne militan bulan İngiltere vatandaşı Sally Anne Jones'un Haziran ayında Suriye'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen bir saldırıda öldüğü bildirildi.

İNGİLİZ GAZETESİ DUYURDU

Geçmişte müzisyen olan Sally Anne Jones, Müslüman olduktan sonra Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.

Jones'un ölümünü ilk kez İngiliz Sun duyurdu.

Sally Anne Jones

İNGİLİZ HÜKÜMETİ YALANLAMADI

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Jones'un sosyal medyada IŞİD'in propagandasına büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekerek doğrulanması halinde ölümünün önemli bir gelişme olacağını söylüyor.

İngiliz hükümeti yetkilileri, Jones'un ölümüne ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapmayı reddetti. Ancak yetkililer bu haberi yalanlamadı.

Muhabirimiz Frank Gardner ise Amerikalı kaynakların Jones'un Haziran'da öldüğünden emin olduğunu söylüyor.Junaid Hussain

EVLENDİĞİ CİHATÇI MİLİTAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Askeri geçmişi olmayan 48 yaşındaki Jones, cihatçı militan Junaid Hussain'le evliydi. Hussain ise 2015'te bir insansız hava aracı saldırısında ölmüştü.

GENÇ KIZLARI ÖRGÜTE KATIYORDU

Batılı genç kızları örgüte kaydettiği belirtilen Jones, sosyal medyada Hristiyanlara yönelik tehditkar mesajlar yayımlıyordu.

Jones mesajlarında İngiltere'de saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunuyor ve evde bomba yapımına ilişkin bilgiler veriyordu.

Sally Jones Twitter'da silahlı fotoğraflarını da yayımlıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Işid  E  Eleman  Sağlayan  Eski  İngiliz  Punkçı  Sally  İha  Yla  Öldürüldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER