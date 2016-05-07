

IŞİD'in Suriye'nin kuzeyinde muhalif güçlerin elinde bulunan bölgelere saldırılarını artırması üzerine Türkiye'nin de aralarında bulunduğu koalisyon güçleriyle ortak hedef tespiti yapıldı. Bu tespitin ardından bu sabah saat 05.47, 06.13 ve saat 07.41'de üç hava operasyonu yapıldı. Hava operasyonu, Baragitah, Havar Kilis, Harcele ve Delha bölgelerine düzenlendi. Taarruz, F-16 ve A- 10 uçakları ile yapıldı. Operasyon ile IŞİD'e ait silah mevzileri ve barınma alanları imha edildi. İlk belirlemelere göre, 44 terörist öldürüldü. IŞİD, ağır bombardıman sonucu muhalif üçlere saldırılarını kesmek zorunda kalarak geri çekildi.







Saat 11:45'te de Karaköprü bölgesine F-15 uçaklarıyla hava taarruzu yapıldı. 4 terörist vuruldu. Toplam, 48 terörist öldürüldü. IŞİD'in çok sayıda yaralısının olduğu da belirlendi.