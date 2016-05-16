IŞİD'E AĞIR DARBE!
Elazığ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticisi ve infazcısının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 adrese operasyon düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda, bir süre önce Suriye'den gelen ve terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddia edilen aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlu ile infazcısının da yer aldı 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ş'nin Suriye'de terör örgütünün infazlarını gerçekleştirdiği bildirildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Elazığ eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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