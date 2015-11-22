IŞİD'DEN TÜRKİYE, ATATÜRK VE ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET VE TEHDİTLER
Son dönemde Türkiye ve Fransa'da gerçekleştirdiği terör eylemleriyle dünya gündemine gelen IŞİD yayınladığı videoda Türkiye, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak AK Parti'ye ağır hakaretlerde bulundu.
Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyona daha belirgin destek vermeye başlaması ve bazı kentlerde operasyonlarını artırmasından sonra gelen hakaret ve tehditler dikkati çekti. Atatürk'ün sesinden konuşmasına yer verilen görüntülerde hakaret edildi. Videoda; ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'le çekilmiş fotoğrafları yer aldı.
Türkiye'den katılan Türkçe ve Kürtçe konuşan militanların da katılımıyla çekildiği anlaşılan propaganda videosu yüksek prodüksiyon kalitesiyle hazırlanması fark edildi. Yayınlanan videoda güleryüzlü militanların ve çocukların görüntülerinin tercih edilerek sempati yaratılmaya çalışılması ise dikkat çekti.
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