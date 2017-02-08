IŞİD'DEN TBMM'DE KEŞİF
Tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame ilginç ayrıntılar yer aldı. "
Sabah'ta yer alan habeere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan 28 şüpheli arasında bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, Havalimanı'ndan Çankaya'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı kaydedildi.
kaynak:ulusalkanal
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