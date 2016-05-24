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IŞİD'DEN RAMAZAN'DA EYLEM TALİMATI


IŞİD'DEN RAMAZAN'DA EYLEM TALİMATI
Tarih : 24 Mayıs 2016, 10:32
Puan Ver : Işid'den Ramazan'da Eylem Talimatı(5/10)6


Terör örgütü IŞİD'in resmi sözcüsü Ebu Muhammed Adnani'nin 31 dakikalık bir ses kaydı ortaya çıktı. Adnani'nin ses kaydında, Ramazan ayında Avrupa ve Amerika'da büyük saldırılar gerçekleştireceklerini ve bu saldırılarla dünyayı şoke edeceklerini söyledi.



Terör örgütü IŞİD'in resmi sözcüsü Ebu Muhammed Adnani'nin 31 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı. Adnani, dün yayınlanan ses kaydında batıda yaşayan militanlara “Bulunduğunuz yerlerde eylemlerinizi artırın” talimatı verdi. 2013 yılından bu yana terör örgütü IŞİD'in sözcülüğünü yapan Adnani'nin 'örgütün bundan sonraki hedeflerine dönük' açıklamaları da ses kaydında yer aldı. Adnani, ses kaydında Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılamayan batıda yaşayan militanlara “İmkanlarımız el vermediği için aramıza katılamayabilirsiniz ancak bulunduğunuz ülkelerde geniş çapta eylemler gerçekleştirin” talimatı verdi.








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