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IŞİD'DEN O ÜLKEYE TEHDİT


IŞİD'DEN O ÜLKEYE TEHDİT
Tarih : 04 Ocak 2016, 11:01
Puan Ver : Işid'den O Ülkeye Tehdit(9/10)11


Yaklaşık 10 dakika süren videoda, turuncu renkte hapishane tulumu giydirilen ve İngiltere'nin istihbarat teşkilatlarına çalıştığı iddia edilen 5 kişinin infaz görüntüleri yer alıyor. Yüzleri maskeli militanlar tarafından kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen beş kişinin, İngiltere hükümeti tarafından yüzüstü bırakıldığını iddia eden ve İngiliz aksanıyla konuştuğu gözlemlenen bir militan, İngiltere'ye saldırabileceklerini söyledi.



Videoda, İngiltere'nin Irak ve Afganistan'da kaybettiği savaşlar gibi ABD öncülüğünde Suriye'ye ve IŞİD'e yönelik katıldığı hava saldırılarında da başarısız olacağını belirten militan, Başbakan David Cameron'ın ise eski mevkidaşları Tony Blair ve Gordon Brown'dan daha ‘ahmak' olduğunu iddia etti. İngiltere'nin bir gün IŞİD örgütünün kontrolü altına gireceğini savunan militanın İngiltere'ye yönelttiği tehditlerin ardından ise İngiliz casusu olduğu iddia edilen 5 kişi, yüzleri maskeli militanlar tarafından öldürüldü.








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