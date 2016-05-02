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IŞİD'DEN KORKUTAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI! EN BÜYÜK HEDEFİMİZ...


IŞİD'DEN KORKUTAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI! EN BÜYÜK HEDEFİMİZ...
Tarih : 02 Mayıs 2016, 16:41
Puan Ver : Işid'den Korkutan Türkiye Açıklaması! En Büyük Hedefimiz...(10/10)12


Terör örgütü PKK'ya şehir ve kırsalda vurulan darbelerle örgütte çözülme sürecinin başlaması ve PKK'ya Suriye'den yapılan ikmal hattının kesilmesi üzerine terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan merkezler bu kez IŞİD'i harekete geçirdi.



Kilis'e yönelik roket saldırılarını yoğunlaştıran IŞİD yeni bir dizi eylem hazırlığı başlattı. Roketlerle halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan IŞİD geçtiğimiz Cuma günü okuttuğu hutbelerde Türkiye'yi açıktyça hedef aldı.

TALİMAT BEKLİYORLAR



Suriye'deki savaşı Türkiye'ye doğru genişletmek için hamleler başlatan IŞİD'in canlı bomba saldırılarıyla birlikte adam kaçırma, sabotaj, dernek ve kültür merkezlerine saldırılar gibi eylemler de planladıkları rapor ediliyor.

KAMPLARDA ASKERİ EĞİTİM



Güvenlik birimlerine göre, Türkiye'den “hicret” adı altında Suriye'nin IŞİD kontrolü altındaki bölgelerine giden çok sayıda Türk vatandaşı bulunuyor. Bu kişilere, tıpkı PKK'nın Suriye'deki Türkiye vatandaşı militanlarına yönelik kurduğu askeri eğitim kamplarına benzer kamplarda askeri eğitim verildi.Bomba uzmanı, sabotajcı ve suikastçı olarak yetiştirilen bazı isimlerin ise terör örgütü yönetimi tarafından Türkiye'ye gönderildiği ve eylem talimatı bekledikleri düşünülüyor. Alınan çok sayıda istihbarat ise operasyona dönüştürüldü ve birçok eylem amacına ulaşmadan bertaraf edildi.








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