Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirdi.



Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirdi.



Aralarında çocuklarında bulunduğu 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.



