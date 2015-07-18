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IŞİD'den Irak'ta büyük katliam: 100 ölü!

IŞİD'DEN IRAK'TA BÜYÜK KATLİAM: 100 ÖLÜ!

Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirdi.

Tarih : 18 Temmuz 2015, 10:47
Puan Ver : Işid'den Irak'ta Büyük Katliam: 100 Ölü!(7/10)5


Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirdi.



Aralarında çocuklarında bulunduğu 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.



 








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