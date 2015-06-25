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IŞİD'DEN BEKLENMEDİK HAMLE... BU GECE KOBANİ'YE SIZDI...


IŞİD'DEN BEKLENMEDİK HAMLE... BU GECE KOBANİ'YE SIZDI...
Tarih : 25 Haziran 2015, 09:12
Puan Ver : Işid'den Beklenmedik Hamle... Bu Gece Kobani'ye Sızdı...(8/10)10


Gece yarısı saat 04:40 sıralarında IŞİD Kobani'nin değişik yerlerinden şehre sızdı. IŞİD'in saldırısı sonrası bölgede çatışma çıktı. Çatışmada esnasında büyük bir patlama da yaşandı. Ölü ve çok sayıda kişinin yaralı olduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca sınıra doğru yönelmeler de izleniyor. Çatışma devam ediyor.








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