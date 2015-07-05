IŞİD'DEN ANTİK KENTTE TOPLU İNFAZ
Suriye'de mayıs ayında IŞİD'in eline geçen antik kent Palmira, örgütün vahşi katliamlarına sahne oluyor. Örgüt, Palmira antik tiyatrosunda 25 Suriye askerinin katledildiği son videosunu yayımladı.
Videoda cezaevinden alınan Suriye askerleri bin 800 yıllık antik tiyatroya elleri bağlı şekilde götürülüşü yer alıyor.
Tiyatro sahnesinde diz çöktürülen askerler, çoğu çocuk yaşta olduğu görülen infazcılar tarafından başlarına kurşun sıkılarak öldürülüyor.
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