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ışid ypg'ye saldırdı

IŞİD YPG'YE SALDIRDI

Suriye'de ateşkesle beraber IŞİD militanları PYD'nin denetiminde bulunan Telabyad ve Siluk kasabalarına ağır silahlarla saldırdı.

Tarih : 27 Şubat 2016, 09:45
Puan Ver : Işid Ypg'ye Saldırdı(5/10)7


Suriye'de bu gece yarısı itibarıyla çatışmaların durması anlaşmasını içeren kararın başlamasıyla beraber IŞİD'ciler PYD'nin denetiminde bulunan Telabyad ve Siluk kasabalarına ağır silahlarla saldırı başlattı. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sık sık sınırı aşan mermiler Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne düşmesi üzerine halk geceyi tedirgin geçirdi.



Suriye'de ateşkes başladı



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin yanı başında bulunan Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad ile Siluk kasabalarında planlanan ateşkesin başladığı saatlerde IŞİD saldırı başlattı. Her iki kente sızan IŞİD'cilerin hastaneye saldırdığı, birçok sokakta şiddetli çatışmalara girdikleri öğrenildi.



Rakka'nın kuzeyinde yer alan Siluk kasabasında bulunan YPG mevzilerine birçok koldan saldırı düzenlendiği ve yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Sınırda şiddetli çatışmaların yaşanması üzerine Akçakaleliler ise silah seslerinden ve seken mermilerden dolayı geceyi tedirgin geçirdi. Yaşanan çatışmalar üzerine asker ve polis sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı.








Etiketler: Işid  Ypg  Ye  Saldırdı    haber

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