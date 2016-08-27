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ışid videosunda 'ingiliz çocuk'

IŞİD VİDEOSUNDA 'İNGİLİZ ÇOCUK'

IŞİD, aralarında İngiliz olduğu öne sürülen bir çocuğun da bulunduğu toplam beş erkek çocuğun Suriye'de tutsakları öldürürken çekilen görüntülerini yayınladı.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 11:22
Puan Ver : Işid Videosunda 'ingiliz Çocuk'(0/10)


Çocukların yaşları 10 ila 13 arasında değişiyor.



Videoda çocuklar, ellerinde silahlarla, Kürt savaşçılar oldukları belirtilen ve dizlerinin üstüne çöken tutsakları öldürürken görülüyor.



Beş çocuktan birinin adı Ebu Abdullah el Britani. İngiliz olduğu söylenen çocuğun kimliği teyit edilemedi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili yorum yapmadı.



Çocukların üzerinde askeri kamuflaj desenli formalar ve başlarında siyah bereler var. Tutsakların üzerinde de turuncu renkli üniformalar var.








Etiketler: Işid  Videosunda    İngiliz  Çocuk      haber

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