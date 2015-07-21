

IŞİD'in Türkçe yayın yapan www.darulhilafe.com adlı internet sitesi, geçtiğimiz hafta bir duyuru yayınlayarak Türkiye'nin kendilerine yönelik baskı ve engellemelere devam etmesi halinde, ülkeyle farklı bir sayfa açacakları tehdidinde bulunmuştu.







Habertürk'ün haberine göre Söz konusu site, IŞİD propagandası yapıldığı gerekçesiyle Türk Telekominasyon Kurumu tarafından 12 Temmuz Pazar günü erişime kapatılmıştı.