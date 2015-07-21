O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

IŞİD TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞ


IŞİD TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞ
Tarih : 21 Temmuz 2015, 09:08
Puan Ver : Işid Türkiye'yi Tehdit Etmiş(5/10)5


IŞİD'in Türkçe yayın yapan www.darulhilafe.com adlı internet sitesi, geçtiğimiz hafta bir duyuru yayınlayarak Türkiye'nin kendilerine yönelik baskı ve engellemelere devam etmesi halinde, ülkeyle farklı bir sayfa açacakları tehdidinde bulunmuştu.

 

Habertürk'ün haberine göre Söz konusu site, IŞİD propagandası yapıldığı gerekçesiyle Türk Telekominasyon Kurumu tarafından 12 Temmuz Pazar günü erişime kapatılmıştı.








Etiketler: Işid  Türkiye  Yi  Tehdit  Etmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER