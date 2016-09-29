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ışid, türkiye ve öso'ya karşı neredeyse hiç direniş göstermedi

IŞİD, TÜRKİYE VE ÖSO'YA KARŞI NEREDEYSE HİÇ DİRENİŞ GÖSTERMEDİ

Rusya Genelkurmay Başkalığı Ana Operasyon Dairesi'nden Korgenaral Viktor Poznihir, IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine karşı neredeyse hiç direniş göstermediğini öne sürdü.

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:19
Puan Ver : Işid, Türkiye Ve Öso'ya Karşı Neredeyse Hiç Direniş Göstermedi(0/10)


Rusya Genelkurmay Başkalığı Ana Operasyon Dairesi'nden Korgenaral Viktor Poznihir, IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine karşı neredeyse hiç direniş göstermediğini öne sürdü.








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