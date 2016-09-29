IŞİD, TÜRKİYE VE ÖSO'YA KARŞI NEREDEYSE HİÇ DİRENİŞ GÖSTERMEDİ
Rusya Genelkurmay Başkalığı Ana Operasyon Dairesi'nden Korgenaral Viktor Poznihir, IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine karşı neredeyse hiç direniş göstermediğini öne sürdü.
Rusya Genelkurmay Başkalığı Ana Operasyon Dairesi'nden Korgenaral Viktor Poznihir, IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine karşı neredeyse hiç direniş göstermediğini öne sürdü.
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