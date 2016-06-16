

Belçika ulusal kriz merkezi OCAM, bir grup IŞİD militanının saldırılar düzenlemek üzere Suriye'den ayrılarak Fransa ve Belçika'ya doğru ilerlediği uyarısı yaptı. Belçika polisi ve güvenlik birimlerine iletilen uyarı notu, La Derniere Heure gazetesinin eline geçti. Notta, “Yaklaşık bir buçuk hafta önce Suriye'den ayrılan militanlar Türkiye ve Yunanistan üzerinden tekneyle Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor” deniliyor. Pasaportsuz seyahat eden cihatçıların Avrupa'ya ulaştıktan sonra iki gruba ayrılacakları, bir grubun Belçika'ya ve diğerinin Fransa'ya yöneleceği aktarılıyor.







Hedef listesi







Cihatçıların Belçika'daki olası hedefleri olarak bir alışveriş merkezi, bir fast-food restoranı ve bir emniyet binası sıralanmış. Ayrıca Euro 2016 maçlarını izlemek için toplanan kalabalıklar, hastaneler ve özellikle askeri hastane, büyük oteller, alışveriş caddeleri ve kutsal mekânların saldırıya uğrayabileceği belirtiliyor. Euro 2016'nın ev sahibi Fransa'da nerelerin hedef alınabileceği netleşmezken, cihatçıların üzerinde “gerekli silahların olduğu” ve her an saldırı gerçekleştirebilecekleri kaydediliyor.







Fransa'da “radikal İslam”la mücadele yöntemi olarak “Kendi Guantanamo'muzu kuralım” önerisi gündeme geldi. Eski Anayasa Konseyi Başkanı Jean-Louis Debre, ABD'nin işkencehanesinin Fransa için bir model olamayacağını söyleyip “Hukuka bağlı kalmalıyız. Teröristlerin istediği gibi bu çerçevenin dışına çıkarsak asla kazanamayız” dedi.