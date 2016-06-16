O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ışid türkiye üzerinden saldırı timi gönderdi

IŞİD TÜRKİYE ÜZERİNDEN SALDIRI TİMİ GÖNDERDİ

Belçika ve EURO 2016'nın ev sahibi Fransa'da saldırı düzenlemeleri için IŞİD'in bir ekibi Türkiye üzerinden gönderdiği uyarısı yapıldı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:26
Puan Ver : Işid Türkiye Üzerinden Saldırı Timi Gönderdi(5/10)7


Belçika ulusal kriz merkezi OCAM, bir grup IŞİD militanının saldırılar düzenlemek üzere Suriye'den ayrılarak Fransa ve Belçika'ya doğru ilerlediği uyarısı yaptı. Belçika polisi ve güvenlik birimlerine iletilen uyarı notu, La Derniere Heure gazetesinin eline geçti. Notta, “Yaklaşık bir buçuk hafta önce Suriye'den ayrılan militanlar Türkiye ve Yunanistan üzerinden tekneyle Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor” deniliyor. Pasaportsuz seyahat eden cihatçıların Avrupa'ya ulaştıktan sonra iki gruba ayrılacakları, bir grubun Belçika'ya ve diğerinin Fransa'ya yöneleceği aktarılıyor.



 Hedef listesi



Cihatçıların Belçika'daki olası hedefleri olarak bir alışveriş merkezi, bir fast-food restoranı ve bir emniyet binası sıralanmış. Ayrıca Euro 2016 maçlarını izlemek için toplanan kalabalıklar, hastaneler ve özellikle askeri hastane, büyük oteller, alışveriş caddeleri ve kutsal mekânların saldırıya uğrayabileceği belirtiliyor. Euro 2016'nın ev sahibi Fransa'da nerelerin hedef alınabileceği netleşmezken, cihatçıların üzerinde “gerekli silahların olduğu” ve her an saldırı gerçekleştirebilecekleri kaydediliyor.



Fransa'da “radikal İslam”la mücadele yöntemi olarak “Kendi Guantanamo'muzu kuralım” önerisi gündeme geldi. Eski Anayasa Konseyi Başkanı Jean-Louis Debre, ABD'nin işkencehanesinin Fransa için bir model olamayacağını söyleyip “Hukuka bağlı kalmalıyız. Teröristlerin istediği gibi bu çerçevenin dışına çıkarsak asla kazanamayız” dedi.








Etiketler: Işid  Türkiye  Üzerinden  Saldırı  Timi  Gönderdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER