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IŞİD TÜRKİYE SINIRINDAKİ EL RAY KASABASINI ELE GEÇİRDİ


IŞİD TÜRKİYE SINIRINDAKİ EL RAY KASABASINI ELE GEÇİRDİ
Tarih : 11 Nisan 2016, 11:41
Puan Ver : Işid Türkiye Sınırındaki El Ray Kasabasını Ele Geçirdi(7/10)4


Reuters haber ajansı, IŞİD'in muhaliflerle yoğun çatışmaların ardından kasabayı tekrar ele geçirdiğini aktardı.



Suriyeli muhalifler, dört gün önce IŞİD kontrolündeki kasabayı ele geçirmişti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğündeki muhaliflerin, iki gün süren çatışmaların ardından kasabaya girdiği açıklanmıştı.








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