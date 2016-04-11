IŞİD TÜRKİYE SINIRINDAKİ EL RAY KASABASINI ELE GEÇİRDİ
Reuters haber ajansı, IŞİD'in muhaliflerle yoğun çatışmaların ardından kasabayı tekrar ele geçirdiğini aktardı.
Suriyeli muhalifler, dört gün önce IŞİD kontrolündeki kasabayı ele geçirmişti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğündeki muhaliflerin, iki gün süren çatışmaların ardından kasabaya girdiği açıklanmıştı.
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