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IŞİD TÜRK TANKINI VURDU


IŞİD TÜRK TANKINI VURDU
Tarih : 20 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : Işid Türk Tankını Vurdu(9/10)7


Kilis'e yönelik roket atışlarının ardından IŞİD'in Başika'daki Türk birliğine de saldırı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün saat 16.15 sularında Başika bölgesindeki Gedu üs bölgesinin 4-5 kilometre ilerisindeki İleri Emniyet unsurlarının yer aldığı bölgeye IŞİD unsurlarınca Corvet tipi tanksavar silahı ile saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, saldırıda tank üzerinde bulunan reaktif zırhlar mermiyi püskürttü, tank ve içindekiler zarar görmedi.

Açıklamada, sosyal medyada saldırı anına ilişkin yayımlanan görüntülerdeki havaya fırlayan parçaların da reaktif zırha ait parçalar olduğu ifade edildi.

Daha sonra aynı tank mevzi değiştirerek füzenin geldiği teras bölgesindeki teröristlerin bulunduğu binayı görerek atılan 8 mermi ile havaya uçurdu ve 10 IŞİD teröristi etkisiz hale getirildi.



32 IŞİD'li öldürüldü



Bina ve yakınlarındaki teröristlerden kurtulanlar orada bulunan 7 araç ve 4 motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Açıklamaya göre yapılan atışlarla 5 araç ve 3 motosiklet hareket halindeyken imha edildi. Buradakilerle birlikte 32 terörist etkisiz hale getirlidi. Açıklamada, bölgede belirlenen IŞİD hedeflerinin vurulmaya devam edildiği belirtildi.








Etiketler: Işid  Türk  Tankını  Vurdu    haber

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