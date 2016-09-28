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ışid türk askerine karşı ilk kez 'drone' kullandı!

IŞİD TÜRK ASKERİNE KARŞI İLK KEZ 'DRONE' KULLANDI!

Fırat Kalkanı harekatı devam ederken Suriye'nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde terör örgütü IŞİD tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.TSK saldırının drone hava aracı ile yapıldığını duyurdu.Kaynak: IŞİD Türk askerine karşı ilk kez 'drone' kullandı!

Tarih : 28 Eylül 2016, 10:12
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ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah'ta bulunan 4 hedefe 5 milli bombanın atıldığını, 4 binada bulunan IŞİD unsurlarının etkisiz hale getirildiğini, IŞİD tarafından dron ile yapılan saldırıda ise 3 askerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. 



TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin IŞİD'le mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.








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