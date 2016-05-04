

Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre, IŞİD'in Türkçe yayınlanan propaganda dergisi Konstantiniyye, bir Türk askerinin örgütün elinde olduğunu iddia etti.







IŞİD: "Türk Askeri Elimizde"







Dergi, altıncı ve son sayısında S.T. adlı Türk askerinin ellerinde olduğunu ve bir sonraki sayıda kendisiyle yapılan röportajı yayınlayıp akıbetini açıklayacağını öne sürdü. Iğdır nüfusuna kayıtlı S.T.'nin Kilis Şehit Mehmet Karakolu'nda görev yaparken yakalandığı iddia edildi.