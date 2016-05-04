O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

IŞİD: 'TÜRK ASKERİ ELİMİZDE'


IŞİD: 'TÜRK ASKERİ ELİMİZDE'
Tarih : 04 Mayıs 2016, 10:25
Puan Ver : Işid: 'türk Askeri Elimizde'(9/10)9


Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre, IŞİD'in Türkçe yayınlanan propaganda dergisi Konstantiniyye, bir Türk askerinin örgütün elinde olduğunu iddia etti.



IŞİD: "Türk Askeri Elimizde"



Dergi, altıncı ve son sayısında S.T. adlı Türk askerinin ellerinde olduğunu ve bir sonraki sayıda kendisiyle yapılan röportajı yayınlayıp akıbetini açıklayacağını öne sürdü. Iğdır nüfusuna kayıtlı S.T.'nin Kilis Şehit Mehmet Karakolu'nda görev yaparken yakalandığı iddia edildi.








Etiketler: Işid    Türk  Askeri  Elimizde      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER