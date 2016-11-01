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ışid terk ediyor pkk yerleşiyor!

IŞİD TERK EDİYOR PKK YERLEŞİYOR!

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'iBab-Menbic'le birleştirmek isteyen ve FıratKalkanı engeliyle karşılaşanPYD/PKK IŞİD'in çatışmadan terk ettiği topraklara yayılıyor.terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te, Fırat Kalkanı Harekatı hattında IŞİD'in çatışmadan terk ettiği topraklara yerleşiyor

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:21
Puan Ver : Işid Terk Ediyor Pkk Yerleşiyor!(10/10)12


Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'iBab-Menbic'le birleştirmek isteyen ve FıratKalkanı engeliyle karşılaşanPYD/PKK IŞİD'in çatışmadan terk ettiği topraklara yayılıyor.terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te, Fırat Kalkanı Harekatı hattında IŞİD'in çatışmadan terk ettiği topraklara yerleşiyor. Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve PYD/PKK ile IŞİD cephe hatlarını izleyen muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, IŞİD hafta sonunda pazarlığa konu olan bölgeleri devretti.



PYD/PKK, Bab'ın kuzey batısındaki Kafir Karis, Tel Susin ve Maarret Müslimiye köylerini, Fafin beldesini ve Piyade Okulu'nun eğitim kampüsünü hiçbir çatışma olmadan IŞİD'den teslim aldı. Böylece, PYD/PKK,IŞİD kontrolündeki Bab'a biraz daha yaklaştı. Örgüt, Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ile Menbic ilçelerini coğrafi olarak birleştirebilmek için Bab'ı ele geçirmek zorunda. Diğer taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, PYD/PKK'nın Afrin-Tel Rifat koridorundan Bab-Menbic yönüne çıkışını daraltmaya başlamıştı.



Harekat, Bab'ın 12 kilometre yakınına ulaşmış durumda. Güvenlik kaynakları, IŞİD'in söz konusu pazarlıkla PYD/PKK'yı Afrin Tel Rifat'taki sıkışmadan kurtarıp daha geniş bir cephe hattında TSK ile ÖSO'nun önüne sürmeyi amaçladığına dikkati çekiyor. PYD/PKK'nın Bab'a yaklaşabilmek uğruna, Fırat Kalkanı ile daha fazla çatışmaya razı olduğunu kaydeden kaynaklar, iki örgütün cephe hatlarını beraber tutmak için işbirliğini derinleştirmesini beklediklerini bildirdi. PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle nehrin doğusunda Suriye-Türkiye sınır boyunu ele geçirmişti.Kaynak: IŞİD terk ediyor PKK yerleşiyor!








Etiketler: Işid  Terk  Ediyor  Pkk  Yerleşiyor    haber

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