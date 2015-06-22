'IŞİD, TEL ABYAD'DAN AKÇAKALE'YE TÜNEL KAZIYORDU'
Kürt güçleri tarafından geçtiğimiz hafta IŞİD militanlarından temizlenen Tel Abyad'da, 500 metre uzunluğunda, tamamlanamamış bir yer altı tüneli bulundu. IŞİD'in tüneli Türkiye sınırından aşırarak Akçakale'ye ulaştırmayı planladığı belirtiliyor.
Kürt güçleri tarafından geçtiğimiz hafta IŞİD militanlarından temizlenen Tel Abyad'da, 500 metre uzunluğunda, tamamlanamamış bir yer altı tüneli bulundu. IŞİD'in tüneli Türkiye sınırından aşırarak Akçakale'ye ulaştırmayı planladığı belirtiliyor.
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