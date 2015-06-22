Kürt güçleri tarafından geçtiğimiz hafta IŞİD militanlarından temizlenen Tel Abyad'da, 500 metre uzunluğunda, tamamlanamamış bir yer altı tüneli bulundu. IŞİD'in tüneli Türkiye sınırından aşırarak Akçakale'ye ulaştırmayı planladığı belirtiliyor.