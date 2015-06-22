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'ışid, tel abyad'dan akçakale'ye tünel kazıyordu'

'IŞİD, TEL ABYAD'DAN AKÇAKALE'YE TÜNEL KAZIYORDU'

Kürt güçleri tarafından geçtiğimiz hafta IŞİD militanlarından temizlenen Tel Abyad'da, 500 metre uzunluğunda, tamamlanamamış bir yer altı tüneli bulundu. IŞİD'in tüneli Türkiye sınırından aşırarak Akçakale'ye ulaştırmayı planladığı belirtiliyor.

Tarih : 22 Haziran 2015, 10:53
Puan Ver : 'ışid, Tel Abyad'dan Akçakale'ye Tünel Kazıyordu'(10/10)11


Kürt güçleri tarafından geçtiğimiz hafta IŞİD militanlarından temizlenen Tel Abyad'da, 500 metre uzunluğunda, tamamlanamamış bir yer altı tüneli bulundu. IŞİD'in tüneli Türkiye sınırından aşırarak Akçakale'ye ulaştırmayı planladığı belirtiliyor.








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