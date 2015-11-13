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IŞİD TEHDİT ETTİ! OKYANUS GİBİ KAN AKACAK


IŞİD TEHDİT ETTİ! OKYANUS GİBİ KAN AKACAK
Tarih : 13 Kasım 2015, 10:14
Puan Ver : Işid Tehdit Etti! Okyanus Gibi Kan Akacak(6/10)4


 Rusça olarak yayınlanan videoda, 'Yakında, çok yakında okyanuslar gibi kan akacak' gibi tehditler bulunuyor. Videoda, 'Kafkasya karanlık güçlerden geri alınacak' denildi.

 

Mısır'ın Sina Yarımadası üzerinde Rus yolcu uçağının düşürülmesini üstlenen IŞİD'e bağlı bir grup, bunu Suriye'de hava saldırılarına başlayan Rusya'dan intikam almak için yaptıklarını açıklamıştı. Uçakta bulunan 224 kişinin hepsi hayatını kaybetmişti.

Mısır istihbarat şefi, uçağın neden düştüğü konusunda hala bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

 

Yabancı istihbarat daireleri uçağın içinde patlayan bir bomba ihtimalinden bahsederken, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Başkan Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da uçağın bir terör saldırısı sonucu düşmüş olabileceğini belirtti.

 








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