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IŞİD SURİYE'DE İLK KEZ BİR RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ


IŞİD SURİYE'DE İLK KEZ BİR RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ
Tarih : 04 Şubat 2016, 13:59
Puan Ver : Işid Suriye'de İlk Kez Bir Rus Askerini Öldürdü(5/10)5


Olayın Suriye'nin batısında bulunan Lazkiye yakınlarındaki Salma köyünde yaşandığı ifade edildi.



Öldürülen askerin kimliği ya da rütbesi açıklanmazken, Rusya'nın Suriye harekatı süresince verdiği kayıpların üçe yükseldiği belirtildi.



Daha önce Kasım ayında Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü Rus savaş uçağındaki bir pilot ile arama çalışmalarına katılan helikopterdeki bir Rus askeri hayatını kaybetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son olayın Pazartesi günü meydana geldiği ve Rus askeri danışmanın Suriye ordusuna bağlı bir birlikte çalıştığı ifade edildi.



Askeri danışmanın Suriyeli birliğe gelişmiş silahlar konusunda eğitim verdiği de aktarıldı.



Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamada ise Suriye'deki Rus birliklerinin çatışmalara girmediği vurgulandı.



Rusya, 30 Eylül 2015'ten bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destek amacıyla Suriye'de hava operasyonları düzenliyor.



Lazkiye'de bir hava üssü kuran Rusya, Suriye ordusuna harekatlar konusunda danışmanlık da yapıyor.








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