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ışid şüphelisi kadın konuştu

IŞİD ŞÜPHELİSİ KADIN KONUŞTU

Canlı bomba olmayı kendim istedim, örgüt kabul et

Tarih : 28 Temmuz 2015, 15:51
Puan Ver : Işid Şüphelisi Kadın Konuştu(9/10)11


Konya merkezli Ankara ve Manisa'da, terör örgütü IŞİD'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 16 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. IŞİD'in Türkiye'ye eylem için 'canlı bomba' olarak gönderdiği 3 kadından biri olduğunu söylenen 2 çocuk annesi F.K. ifadesinde, kardeşleri Suriye'de çatışmada öldükten sonra 'canlı bomba' olmayı istediğini, ancak bunun kabul edilmediğini ileri sürdü. Diğer şüphelilerinde, IŞİD'e cihat için katıldıklarını söyledikleri belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Temmuz günü terör örgütü IŞİD'e 'militan ve lojistik destek sağladığı' öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş ve gözaltına alınanlardan 7'si tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci dalgası da 25 Temmuz günü şafak vakti Konya merkezli Ankara ve Manisa'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Konya başta olmak üzere Ankara ve Eskişehir'den gelen Özel Harekat ekipleri eşliğinde 300 polisin katılımıyla önceden belirlenen 30 adrese baskın düzenlendi. Baskında 1'i Manisa'da olmak, üzere 1'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.








Etiketler: Işid  Şüphelisi  Kadın  Konuştu    haber

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