

IŞİD militanları Türkiye sınır kapısının 100 metre yakınına esrarengiz bir kamyonet yerleştirdi. Sürekli kamyonetin etrafında bulunan militanlar, kamyonun etrafına da derin çukurlar kazdı.







IŞİD'in kontrolünde bulunan Suriye'nin Halep Kentine bağlı Cerablus ilçesinde IŞİD militanları Türkiye'nin Karkamış sınır kapısının yaklaşık 100 metre yakınına esrarengiz bir kamyon yerleştirdi. Militanlar sürekli olarak araçlarla bu kamyonetin yanına geliyor ve kamyonet çalışma yapıyor. Çok sayıda militan bu bölgede çalışmalara katılıyor. Öte yandan kamyonetin etrafında bulunan bir iş makinesi de aracın etrafını derin çukurla kazıyor. Aracın ne amaçla buraya yerleştirildiği ise bilinmiyor.