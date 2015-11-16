Terör örgütü IŞİD Paris saldırıları üzerine yayınladığı yeni videosunda kendisine hava saldırısı düzenleyen ülkeleri tehdit etti. Videoda özellikle ABD'nin başkenti Washington işaret edildi.



Yeni yayınlanan bir IŞİD videosunda Suriye'de hava saldırılarına katılan ülkelerin Fransa'nın kaderini paylaşacağı belirtildi. IŞİD, ABD'yi başkenti Washington'a saldırı düzenlemekle tehdit etti. Paris'i 13 Kasım'da kana bulayan saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetti, 349 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.







Paris katliamının ardındna IŞİD Arnavutluk'u da tehdit etmişti. Arnavutluk İçişleri Bakanı Sami Tahiri'ye IŞİD'ten “Paris'ten sonra sıra Tiran'da” yazılı elektronik mesaj gelmişti.